Lapsed teenivad Setumaal mustikate ja seente korjamisega kooli jaoks raha

Mustikad on valmis ning vaatamata heitlikule kevadele on neid Setumaa metsadest külluses. Vähemalt nii ütlevad 11-aastane Veronika ning 12-aastane Dimitri, kes käivad igapäevaselt metsas.

Nemad korjavad marju kooliasjade ostmiseks. "Et me saaksime osta kooliasju ja et emal ei läheks palju raha," ütlesid Veronika ja Dimitri Sitnik "Aktuaalsele kaamerale".

Nemad pole aga ainsad. Kundast pärit 14-aastased kaksikud Denis ja Anastasia Keerd veedavad suve Setumaal ning käivad samuti metsas, et koguda raha nii kooli- kui ka isiklike asjade jaoks.

