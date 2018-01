Lastelt võeti turniiril nende väljateenitud koht, sest haldusreform viis nende kooli teise maakonda

Haldusreformil võivad olla tagajärjed, mis mõjutavad kohalikku spordielu. Läänemaal läks nii, et traditsioonilisel laste saalijalgpallivõistlusel osalesid ka harjumuspäraselt Lihula ja Virtsu kooli lapsed, ent kuna omavalitsuste liitmise käigus lahkusid Hanila ja Lihula Pärnumaale, otsustasid turniiri korraldajad võtta neilt väljateenitud kohad.

Lihula gümnaasiumi jalgpallivõistkonna treener Jaanus Getreu kirjutas portaalis Läänlane, et Haapsalus peetud turniirile olid mängima tulnud seitsme kooli kaheksa võistkonda. Omavahel võistlesid 7.-9. klasside õpilased.

Kohamängudes alistas duellis seitsmendale kohale Oru Taebla kooli tulemusega 2:1.

Viienda koha mängus alistas aga Virtsu kool tulemusega 3:0 Palivere põhikooli.

Kolmanda koha mängu võit kuulus Lihula gümnaasiumile, kes alistas 2:0 Haapsalu põhikooli II võistkonna.

Finaalis valmistas taas väikese üllatuse Ridala, kes ka kullamatšis oli parim penaltiseerias. Sel korral Haapsalu põhikooli I võistkonnast. Õpetaja Pille Raudsepa hoolealused tulid selles seerias 3:2 võitjatena välja ja Läänemaa KSL võitjakarikas kuulus neile.

Selline oli lõplik järjekord. Nii aga koolide järjestus ametlikku protokolli ei lähe. Nimelt tuli turniiril pronksi võitnud Lihula gümnaasiumile teade, et medalitega tublisid jalgpallureid pärjata ei saa.

Samuti ei saa olla turniiri viienda koha omanik Virtsu kool. Põhjus mõistagi haldusreformi järgne tulem, mis on need kaks kooli nüüdseks Pärnumaa koosseisu viinud.

“Lihula poistele koha loovutamise otsuse teatavaks tegemine oli keeruline, samasuguse imestusega võtsid teate oma juhuslikust medalivõidust vastu ka Haapsalu põhikooli II võistkonna mängijad, kes vaatamata pronksimängu allajäämisele medalid kaela said. Samuti muutus Virtsu kooli koht,” kirjutab Jaanus Getreu.

“Ühesõnaga, segadust kui palju. Tarkade poliitikute jõuline rusikas, kes kuldse saua maa sisse lõid ja ütlesid, et nüüdsest on iidne Lõuna-Läänemaa piirkond äkki Pärnumaa, on esimesena kahjustanud — nagu näha — just meie kõige tähtsamate, laste huvesid,” nendib kunagise Lõuna-Läänemaa kogenuim jalgpallitreener Getreu.

Ta jätkab: “Alates 10. septembrist 1991 kõikide Lõuna-Läänemaa koolidega, nii praeguseks suletud kui ka veel toimivatega Läänemaa koolide jalgpallivõistlustel osalemine on allakirjutanule olnud suur rõõm. Kas tõesti oli 11.01.2018 see viimane võistlus? Kui poliitikute jõuline rusikas tohib teha otsuseid tagajärgedele mõtlemata, siis õpetajad-treenerid vaevalt käised käärivad ja vastu löövad — nii lihtsalt neile ei sobi. On lihtsalt inimlik palve, mõeldes lastele ja selles piirkonnas aastakümneid võistelnud koolidele — Läänemaa Koolispordi Liit, palun lubage vanas vaimus selle õppeaasta lõpuni meie kahel algkoolil, ühel põhikoolil ja ühel gümnaasiumil teie võistlustel osaleda. Poolel reisil ju ratsusid ei vahetata. Ja siis uuest 2018/2019 õppeaastast tõesti seadusest tulenevalt hakata osalema Pärnumaa võistlustel.”