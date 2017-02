Möödunud nädalal pidasid Saaremaa jahimehed Roomassaare kandis metssigadele jahti ning üks kuul tabas tänavavalgustuse posti.

Seajaht jäi lähedal asuva piirivalvekordoni turvakaamera lindile. Sealt on näha, et siga jooksis parajasti linna poole, kui kuul valgustiposti tabas. Lask posti ei läbistanud, ent tervet kuuli postis samuti ei olnud. Seega läks kuul tänu postile tükkideks, kirjutab Saarte Hääl.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko sõnul võib kuul midagi tabamata lennata mitusada meetrit, seega võib väita, et tegu oli õnneliku juhusega, et kuul posti pidama jäi. Jahipidamise vahetus läheduses asub ka kergliiklustee, mida inimesed näiteks sportimiseks kasutavad.

Linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu ütles, et linnavalitsusele laekus teade selles piirkonnas jahipidamisest päeval, mil küttimine juba käis. “Kui oleksime sellest varem teada saanud, saanuksime ka kodanikke teavitada, et selles piirkonnas toimub jahitegevus,” sõnas Maripuu. “Selles piirkonnas liikujatele on selline info kahtlemata vajalik. Samas on mõistetav, et jahti ei ole võimalik pikalt ette planeerida ja ka antud juhul märgati loomajälgi samal hommikul.”