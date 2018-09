Läti 8, Leedu 4, Eesti 3. Miks on Eesti Pank väljastanud vähem erikujundusega münte kui naabrid?

Laulupidu, Balti kultuur, toonekurg, Läti põline pruun lehmatõug, leedu keel, Vilniuse ja Riia linnad – need on vaid mõned sümbolitest, mille lõunanaabrid on igapäevase maksevahendina kasutavatesse müntidesse valanud.

Igal euroriigil on õigus enda kujundusega kaheeuroseid münte käibele lasta kaks korda aastas. Eestil on seesuguseid münte Läti kaheksa, Leedu nelja ning Soome kahekümne kahe vastu välja pakkuda vaid kolm.

Mälestusmüntideks kutsutud kaheeurose väärtusega müntidel on Balti riikides olnud vähemalt poole miljoni ühiku suurune tiraaž, et erilise kujundusega maksevahend üksnes numismaatikute kätte seisma ei jääks. Mälestusmünte ei tasu segamini ajada meenemüntidega, mis vermitakse väärismetallidest.

Millega tegu?



Mälestusmünt on käibemünt ehk tavapärane maksevahend, millel on erikujundus. Selliseid münte kasutatakse tavalise maksevahendina ning lisaks pakuvad need suurt huvi mälestuseseme ja kogumisobjektina. Erikujundusega münt tähistab mõnd kohalikku või Euroopa tähtsündmust.



Mälestusmünt on alati 2eurone, muu nimiväärtusega münte erikujundusega ei tehta. Iga liikmesriik võib erikujundusega 2eurose ringlusse lasta kaks korda aastas (v.a juhul, kui emiteeritakse liikmesriikide ühine mälestusmünt) ja see kehtib kogu euroalal. Kord aastas võivad euroala riigid välja lasta ühe ühise mälestusmündi.



Kõik mälestusmündid kehtivad maksevahendina kogu euroalal.

Allikas: Eesti Pank Allikas: Eesti Pank

Keres, iseseisvumine ja EV 100