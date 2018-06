Läti kommentaatorid tunnevad üldtantsupeole pääsenud Eesti tantsurühma üle rõõmu (ja viha)

Kuna tantsurühmal tuli osaleda Läti rahvamaja rühmana, küsib Aina: "Miks peab end lätlasteks tegema? Kas ei saanud siis külalistena osaleda ja olla sellised, nagu ollakse?“

Heijā kirjutab: “Küll on tore kirjutis! Geenide poolest on lätlased eestlastega lähedasemad kui leedukatega, kuna meil oli Liivimaa, aga leedukatel Rzeczpospolita.

Gh on nõus: „Mentaliteedilt kindlasti. Lätlased ja eestlased on suhteliselt vaiksed ja kurjad nagu soomlased, aga leedukad on valjud nagu poolakad.“

Uups: „Tuleb välja, et eestlastel on laulu- ja tantsupeo lava suurem, kuigi eestlaseid on vähem. Kui veel tuleb välja, et [piletid] on odavamad...“

Mõni kommentaator, näiteks Zaķitis, soovib ajaloo ja eestlaste iseloomu üle vaielda: „Kui käisin Eestis ja küsisin vene keeles teed, saatis eestlane mind vales suunas. Sama asi söögikohas. Eestlanna ütles, et pole enam midagi süüa, aga mina vaatasin kõrvalt, kuidas tõstis eestlastele auravat guljašši. Halvad on need eestlased. Tulid Lätti sõdima. Ja panid piiri ja tolli 1991. aastal püsti nagu vaenlaste vastu. Eestisse sai sõita ainult läbi Venemaa, kus piiri polnud. Seega meie naabrid on ühed lollakad, mitte sõbrad.“

ID-X oponeerib: „See juhtus CCCP ajal. Oli vaja vaid paar sõna läti keeles öelda ja eestlane puhkes õide nagu lill.“

Aurika pole samuti Zaķitisega nõus: „Artikkel on normaalne ja eestlased toredad inimesed. Sõitsin samuti nõukogude ajal Eestis ringi ja ütlesin kõigepealt läti keeles „Labdien!“. Teed näidati õiges suunas ning kohvikus ja poodides teenindati hästi, nii nagu peab. Edu tantsupeol!“

Kommentaator Bordo aga sõidab üldse Brasiiliasse, kuniks Lätis see „loll palagan“ toimub.

Läti üldlaulu- ja tantsupeo põhikontserdid 7. ja 8. juulil ning sündmustele saab kaasa elada ka Maalehe veebis peetavas blogis.