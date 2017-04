Läti lähistel seikles Venemaa allveelaev

Kolmapäeva õhtul märgati Läti ranniku lähistel Läänemeres Venemaa relvajõudude allveelaaeva, kirjutab uudisteportaal Novosti v Mire.

Kilo-tüüpi allvelaeva viibimine registreeriti merel 6,5 meremiili kaugusel Läti riigipiirist.

See on juba teine kord aprillis, kui Venemaa allveelaev Läti majandusvetesse satub. Ka 16. aprillil nähti seal sama tüüpi allveelaeva.

Soome sõjaajaloo dotsendi Markku Salomaa sõnul katsetab Peterburi Admiraliteedi laevatehas praegu Läänemerel Vietnami tellitud allveelaeva. Venemaal endal on Balti laevastiku koosseisus kaks seda tüüpi allveelaeva.

Kilo on NATO antud nimetus, Venemaa tüübinimetus on Projekt 877 Paltus. Laev on 74 meetrit pikk ja selle veeväljasurve on 4000 tonni. Laeva laius on 9,9 meetrit ja kõrgus 6,5 meetrit. Meeskond koosneb 52 liikmest. Vee all on laeva maksimaalne kiirus 25 sõlme ja ta on võimeline sukelduma kuni 300 meetri sügavusele. Relvastuses on kuni 18 torpeedot, 24 miini ja kaheksa õhutõrjeraketti.

Laeva jõuallikas on diiselmootor.