LÄTI LAULUPEOBLOGI | Leedukad peavad sel nädalal samuti laulu- ja tantsupidu

Ka Leedus otsustati laulu- ja tantsupidu korraldada juubeliaastal ning sel nädalal, 765 aastat pärast kuningas Mindaugase kroonimist. Neljapäeva õhtul kogunesid tantsijad ja pealtvaatajad "Päikeseratta veeremise" nime kandvaks tantsupeo etenduseks Leedu jalgpalliliidu staadionile. 8000 tantsijat pühendasid etenduse leedukate ühtsustundele, valguse võidule pimeduse üle ning igapäevaraskuste alistamisele.Reedel õhtul suunduvad peolised, kelle seas on üle 12 000 laulja, rongkäigus Vingise parki, kus kell viis algab laulupeo kontsert. Peo üks kulminatsioone saabub kell üheksa, mil lisaks suurele ühendkoorile oodatakse Leedu hümni laulma kõiki leedukaid, ükskõik kus nad parasjagu ei asuks.

Läti laulupeo vaimus keetsime valmis potitäie oblikasuppi ja jagasime tartlastele laiali taldrikutäie jaanisõira.

Miks peaksime huvi tundma Jānis Cimze kompositsiooni "Rīga dimd" vastu? Seetõttu, et järgmise aasta Eesti üldlaulupeol on see ainus muukeelne laul, mis esitamisele tuleb. Tänavuse laulupeo jaoks ehitasid väikesed leidurid valmis robotkoori, kellega koos seda lätlaste seas tuntud laulujuppi laulda.

Läti üldlaulupidude kõige ehedam reliikvia on Lihgo-lipp, mis valmistati 1873. aastal Leipzigis esimeseks üldlaulupeoks. Lipp oli Teise maailmasõja ajal Saksamaal peidus, kuid jõudis 1946. aastal tagasi Lätti, mil see restaureeriti ning konserveeriti. Lipp veedab oma argipäevad hoidlas, kuid kord viie aasta jooksul saab seda Riia Ajaloo- ja Laevandusmuuseumis vaatamas käia.

Läti Raadio 1 kutsus Riias seikleva reporteri oma laulupeostuudiosse. Videos on valitud palad (ütlen seal, et olgu, võime eestlastena olla aeglased, kui lätlased nii väga soovivad; et lätlast võib eestlasest eristada teistsuguse silmavaate järgi; ja et lätlaste puhul on toredad need hetked, mil nad näitavad oma head sooja külge).

Allpool videotes nähtavat Kaerajaani ning "Puhu, tuult" tantsiti esmaspäeval kontserdil Arena Rigal, mis andis ülevaate Läti tantsu kullafondist.

Olgu Kaerajaaniga, kuidas on, aga et nad ka "Puhu, tuule" tantsimisega toime tulevad, on midagi uut.

Seda me juba teame, et lätlased oskavad hoogsalt Kaerajaani tantsida, lauldes samal ajal "Sead on tatras, sead on tatras, kõigi oma põrsastega"...

Siit leiate rahvusringhäälingu kõiksugu otseülekanded ja valmis videod

Nädal aega kestev pidu sai juba pühapäeval tõelise hoo sisse, mil 47 000 tantsijat, lauljat, orkestranti ning rahvamuusikut seitse tundi läbi Riia kesklinna marssisid. Peolised jõudsid Skonto staadionile, kus neid ei oodanud mitte laululava, vaid osalejatele pühendatud suur kontsert, kus esinesid tuntud artistid, mängiti mänge, söödi kõht täis ja tähistati laulupeo algust hommikutundideni.

Lätis soovitakse üksteisele laulupeonädalal "Häid pühi!". Osalt tunnebki, et üldlaulupidu võetakse Lätis suurema pidulikkusega kui Eestis. Rongkäigule järgnenud osalejate pidu oli järgnevale nädalale hea algus - tuntud ansamblid ja muusikud, tantsud, söök-jook, rahvalikud mängud (kargud, puusaagimine, vaaditõstmine) ja kodumaise käsitöö laat.Suuremaid ja väiksemaid laulu- ja tantsupeo üritusi jagub kõigile päevadele, mistõttu on see nädal Riia külastamiseks üks paremaid aegu. Lätis pole nii, et laulu- või tantsupidu võrdub tantsuetenduse või lõppkontserdi külastamisega - sinna jätkub pileteid vähestele, mistõttu peab pidu ennast ka muul moel tõestama.

Eesti kollektiivid äratasid rongkäigul hulganisti tähelepanu. Rahva seast kostsid hüüded nagu "Tere-tere!", "Üks-kaks-kolm-neli", "Lai dzīvo kaimiņi!", "Elagu Eesti!" ja "Eesti poiss". Kui TÜ kammerkoor lehvitas ka Eesti lipukesi, siis haanja tantsijad olid läti rahvariiete külge kinnitanud väikesed Eesti lipuga märgikesed. Rongkäigu järelpeol Skonto staadionil lasi õhtujuht kõigi nelja Läti piirkonna - Vidzeme, Kuramaa, Zemgale ja Latgale - peolistel kõvasti häält teha. Järgmisena võttis ta ette haanjalased: "Ai, kuidas tahaksin neid eestlasi näha, kes on sel tantsupeol lätlasteks maskeerunud. Tere-tere, Eesti poiss! See on hea mõte ka Eesti piiri ääres elavatele lätlastele, kuidas Eesti tantsu- ja laulupeole pääseda."

Vaata videot! Küsime laulupeole pääsenud koorilauljat selgitusi ning katsetame äppi, mis kõigist selle kasutajatest laulupeo lõppkontserdile virtuaalse koori kokku paneb.

Leedu lipp Tallinna lauluväljakul? Mitte päris. Leedugi hingab järgmisel nädalal laulupeorütmis, kusjuures Vilniuse laululava ehitati peaaegu samal ajal ning samade jooniste järgi kui Tallinna laululava.

Tegelikult on samaväärse teoga hakkama saanud ka Tartu ülikooli kammerkoor - esimene eestlaste koor Läti laulupeo lõppkontserdil. Nemad õppisid selgeks 20 laulu ning said ettelaulmistel kõigist välisläti kooridestki rohkem punkte.Sel pühapäeval toimuvas rongkäigus sammub läbi Riia linna veel kolmaski koor, kellele kaasa elada - Eesti Läti seltsi segakoor.Pildil TÜ kammerkoor pühapäevasel rongkäigul.

Samuti käis Haanja tantsijatega suitsusauna kütmas Läti TV3.

Haanjalased said hakkama millegi täiesti erakordsega, tunnistab ka Läti Raadio, kelle reportaaži piiri äärest on viimase ööpäeva jooksul jagatud üle tuhande korra.

Nende südantsoojendav lugu meeldis hästi ka Läti Delfi lugejatele, kes hakkasid kommentaarides kahe rahva sõprust ülistama.

Tänavune Läti üldlaulu- ja tantsupidu tuli Maalehes esimest korda jutuks mai lõpus, kui avaldasime loo Haanja rahvatantsijatest, kes on ajaloo esimesed välismaalased tantsupeo põhietendusel.