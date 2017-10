Läti metsades sirguvad sel sügisel kilosed puravikud, aga kuidas meil?

Järjepanu saadavad läti seenelised sealsele ajakirjandusele teateid suurtest puravikest. Pildil oleva seenehiiglase, väidetavalt kolmekilose, leidis Krišjānis Reinfelds sel nädalal Engure metsast

Läti Delfi sai terve septembri vältel teateid kilogrammistest seentest eri Kuramaa piirkondadest, küll Remte, Salduse või Puze metsadest. „Vihmasel ja niiskel ajal, kui seenel on piisavalt soe, siis nad võivadki väga suureks kasvada,” selgitas Läti Loodusmuuseumi botaanikaosakonna juhataja Inita Dāniele. Tema hinnangul on seenesaak Lätis tõesti üsna hea olnud.

Mükoloog Veiko Kastanje räägib, et Lõuna-Eestis on praegu puravikke näha küll, nagu ka teisi seeni: „Limanutte on hästi palju, mille hulgas ka söögiseeni. Kukeseenedki pole metsast kadunud.” Põhja-Eestis olla valikut vähem.

Kilogrammiste või suuremate puravike kohta ütleb Kastanje, et söögikõlbulikele suurseentele pole ta peale sattunud, aga vanu kilogrammiseid on näinud selgi aastal. „Puravik võib sambla all praktiliselt valmis kasvada. Rakud on kokkutõmbunud, mingil hetkel on vihmad, seen imeb end vett täis, kargab sambla alt välja ja on hästi suur ja ilus,” selgitab mükoloog seente elu.

Sügis on küll olnud võrdlemisi vihmane ja soe, aga tänavust seeneaastat ei saa kuigi heaks kutsuda. Suvel olid pikad perioodid, kus seeni oli väga vähe. „Kui eelmisel aastal pildistasin saartel sirmikuid juuli keskel, siis sel aastal nägin neid augusti lõpus ja septembri alguses,” räägib Kastanje.

Tänavu tulid enamik seeni välja hilissuvel ja sügisel, üheaegselt nii varased kui hilised liigid. ”Tervet rida varaseid seeneliike inimesed ei näinudki, kui need korraks tohutu lainena välja tulid,” räägib mükoloog. „Samas meeldis paljudele see, et kuuseriisikad tulid hilja, sest vahel nad lähevad nädalaga suvel mööda ja siis ei pane tähelegi."

