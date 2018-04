Läti üks rikkaim mees, ettevõtja Argods Lūsiņš on praegu ainus, kes võiks ehitustegevust keelavasse kaitsevööndisse kerkinud konstruktsiooni mere äärest minema toimetada, sest riigiasutuste ja omavalitsuse käed jäävad konkreetsete tegevuste jaoks liiga lühikeseks.

Nüüd loodavadki kõik, et ettevõtja toimetab skandaalse ehitise randa kahjustamata ise enne juulikuud minema, nagu ta lubanud on. Praegu näib, et bürokraatia takistab tal seda tegemast.