Läti piimatöösturid pahandavad: Eesti piim tõrjub meie toodangu poodidest välja

Äri läheb Lätis järjest paremini

Eesti piimatööstustest Lätis kõige edukamalt tegutseva Valio Eesti tegevdirektor Maido Solovjovi sõnul kirjutab Läti meedia tõtt, kuid pealetungiks ta seda ei nimetaks. Ettevõte on Lätti müünud juba 15 aastat ja kasv on tulnud järk-järgult.

Tiheda konkurentsi tõttu jätab ta täpsemad mahud nimetamata, kuid ütleb, et viimase viie aasta jooksul on nad eriti hea hoo sisse saanud. Peamiselt lähevad Alma nime all kaubaks joogipiim ning jogurtid.

„Mis meile endalegi üllatuseks tuli, on see, et Lätis on meie piim hästi vastu võetud. Kiidavad kvaliteeti ja tarnekindlust,“ räägib Solovjov. „Kuna toorpiima toodetakse Eestis kaks korda rohkem kui müüakse, siis on eksport väga vajalik.“

Valio Eesti tegevjuht Maido Solovjov ekspordist rääkimas. Foto: Raivo Tasso

Läti kauplustes maksavad piimatooted rohkem kui Eestis. Asjaolu seletatakse tavaliselt sellega, et Läti piimatööstused pole nii hästi arenenud ning suurte lautade asemel on rohkem väikseid piimatootjaid, kust piim kokku vedada.

„Mina ei saa ennast kiitma hakata ning ütleksin, et Lätis on ka tugevad tööstused. Kauplustes võib hinnaerinevus tuleneda sellest, et jaesektori konkurents on mõnevõrra väiksem,“ ütleb Solovjov. „Tööstuste vahel on konkurents tugev ning ei saa öelda, et nad meile vastupanu ei osutaks. Üldiselt arvan, et piimatööstuste mured on kahes riigis sarnased, näiteks on suur osa masinapargist nõukogude ajast.“

Kuigi Läti poodides on piimatoodete hinnad kallimad, siis piimatootjatele makstava toorpiima hind on Lätis olnud Eesti hindadega võrreldes madalam.

„Lätist me toorpiima ei osta, kuigi loomulikult on see ahvatlev. Võru tehas on Lätist poolesaja kilomeetri kaugusel ja meile pakutakse nende toorpiima väga palju. Siiamaani oleme piima ostnud ainult Eestist,“ räägib Solovjov.

Valio Eesti tegevdirektor toob välja, et nemad näevad Eestis ohuna Leedu ja Poola toodete pealetungi. Leeduga võrreldes olla siin toorpiim 10% kallim, tööjõud 25% kallim ning diisel samuti 25% kallim. Seetõttu müüb Valio Leedusse üksnes jogurtit, mille kallal on tehtud head tootearendust ja mis on hea maitsega.

Eesti piimatoodete eksport-import



2017. aastal eksporditi Eesti päritolu piimatooteid kokku 176 miljoni euro väärtuses ning võrreldes eelmise aastaga oli kasv 34 protsenti (+45 mln €). Mullu veeti Eesti päritolu piimatooteid suurimas väärtuses Leetu (55 mln €), Lätti (44 mln €), Soome (30 mln €) ja Itaaliasse (11 mln €). Sealjuures eksporditi Leetu ja Lätti suurimas väärtuses toorpiima ning Soome ja Itaaliasse juustu.



Piimatooteid toodi mullu sisse 67 miljoni euro väärtuses ning võrreldes aasta varasemaga oli kasv 29% (+15 mln €). Piimatoodete impordikäibe kasvu vedas toorpiim, lisaks kasvas oluliselt ka peamise imporditava piimatoote, juustu (+4,4 mln €; +16%) impordi väärtus. Piimatooteid imporditi suurimas väärtuses Lätist (19,6 mln €), Leedust (10,7 mln €), Soomest (8,8 mln €) ja Hollandist (7 mln €).



Eelmisel aastal imporditi toorpiima peamiselt Lätist (7,5 mln €; 23,5 tuh t) ning väga väikeses koguses ka Taanist (6 tuh €; 5,6 t). Aasta varem toodi toorpiima Lätist vaid 2,3 tuhat tonni.

