Läti politsei: eestlased rikuvad Lätis liikluses rohkem korda kui Eestis

Läti politsei teatel on Lätis viibivate eestlaste hulk seoses alkoholikaupluste rajamisega kasvanud. Eestlased on võõrriigi liikluses altimad reegleid rikkuma, kuid üldiselt pole korrarikkujate arv seoses kaubandusturismiga tõusnud.

„Aeg-ajalt peatame joobes juhte ning koostame kiiruse ületamiste ja õnnetusjuhtumite eest protokolle,” sõnas Läti politsei Vidzeme regiooni liiklusjärelvalveosakonna juhataja Jānis Lūks. “Tuleb tunnistada, et eestlased rikuvad Lätis rohkem eeskirju kui kodus. Tekkinud on müüt, et Lätis on trahv madalam.”

Lūks ütles, et alates ajast, mil Lätti rajati odavad alkokauplused, on riikide vahet käivate inimeste hulk tõusnud, kuid eestlaste põhjustatud korrarikkumiste hulk on jäänud samale tasemele. Läti politsei on täheldanud, et inimesed ostavad kauba ära ning lähevad seejärel oma teed. Pole tõusnud ka muude rikkumiste arv, ent eestlased on hakanud rohkem kohalikes kasiinodes käima.

Lūksi sõnul on aastate jooksul on Läti ja Eesti vahel välja kujunenud edukas piiriülene koostöö, mida näeb kõige paremini Valka-Valga ning Salacgrīva-Pärnu vahel.

„Kolleegid vahetavad informatsiooni ning teavitavad üksteist näiteks varastatud jalgratastest või autodest. Nii saab kiiremini korrarikkujaid või kahtlusaluseid kinni pidada,” ütleb Lūks.

LIIKLUSTRAHVID LÄTIS Mootorsõiduki juhtimisel 0,51 – 1,00 promillise joobega on Lätis ette nähtud trahv 430– 640 eurot ja juhiloa äravõtmine üheks aastaks.

Kiiruse ületamisel Lätis 11-20 km/h võrra asustamata kohas on trahviks hoiatus või 20 eurot ning asustatud kohas hoiatus või 40 eurot.

Juhtimisõiguseta sõitmise eest tuleb Lätis välja käia 40-280 eurot.