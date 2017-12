Läti poodidest võib uuest aastast osta kümnendiku võrra odavamaks muutuvaid juur- ja puuvilju

Uuest aastast väheneb Lätis piirkonnale iseloomulike puu- ja juurviljade käibemaks 21 protsendilt viie protsendini, mis peaks poodides hindasid alandama 3 kuni 12 protsendi võrra.

Käibemaksu alandatakse kõigile ministeeriumi koostatud valikusse kuuluvatele puu- ja juurviljadele päritolumaast sõltumata, kuna ainult kohapeal toodetud madalama käibemaksu seadmine ei sobiks Euroopa Liidu käibemaksu põhiprintsiibile.

Läti Raadio neljapäevases hommikuprogrammis rääkis Läti Toidukaubanduse Assotsiatsiooni tegevdirektor Noris Krūzītis, et algperioodil lubasid kauplejad etikettidel näidata, millistel toodetel on madalam käibemaks ning kuidas hind kujuneb. Kaupmeeste esindajad on ministeeriumile kinnitanud, et käibemaksu muutudes muutuvad poodides ka hinnad madalamaks.

Põllumajandusministeeriumi parlamendisekretär Ringolds Arnītis ütles varem, et ministeeriumi peamine eesmärk käibemaksu alandamisel on valdkonna konkurentsivõime tõstmine.

Madalama käibemaksuga on Lätis uuest aastast aedmustikad, aeduba, apteegitill, arooniad, astelpaju, marjad, brokoli, ebaküdoonia, herned, jõhvikad, kaalikas, kabatšokk, kartul, kirsid, korint, kurk, kuslapuu marjad, kõrvits, küüslauk, leedripuu marjad, lehtkapsas, lillkapsas, lodjapuu marjad, maapirn, maasikad, metsmaasikad, murakad, mustikad, mustrõigas, mustsõstad, mädarõigas, naeris, naeris, nuikapsas, pastinaak, patisson, peakapsas, peet, petersell, pihlakamarjad, pirnid, ploomid, pohlad, porgandid, porrulauk, punased sõstrad, puravik, põldmarjad, põlduba, rabamurakad, redis, seller, sibul, sidrunväändiku marjad, spargel, suhkrumais, suvikõrvits, šalottsibul, tikrid, tomat ja õunad. Samuti on madalama käibemaksumääraga salatid, sigur, maitsetaimed, küüslaugupealsed, sibulapealsed, oblikad, spinat, rabarber ja lehtpeet.

Madalama käibemaksuga juur- ja puuviljad võivad olla värsked, pestud, kooritud, lõigatud ja pakendatud. Külmutatud, keedetud, konserveeritud, soolatud, marineeritud ega kuivatatud juur- ja puuviljadele madalam käibemaks ei laiene.

Alandatud käibemaks on esialgu plaanitud kestma 2020. aasta lõpuni.