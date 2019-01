Läti riik Eesti sissekirjutusega lätlaste suhtes Valkale abi ei anna

“Iga aastaga kasvab probleem suuremaks ning Valka omavalitsuse võimuses pole seda protsessi peatada,” kirjutas Valka kihelkonnaduuma esimees Vents Armands Krauklis Läti pea- ja rahandusministrile ning pakkus välja ka lahenduse:

„Rahastuse allikas on selge – eestlased jätavad Läti riigieelarvesse Valkas kümneid miljoneid eurosid. Meil oleks sellest tarvis vaid väikest osa.”

Läti rahandusministeeriumi vastusest selgub, et riik linna aidata ei saa. Vastuses seisab, et seadus ei võimalda teha erandeid konkreetse omavalitsuse eriolukorra lahendamiseks.

Omavalitsuse pea Krauklis on juba aastaid seisnud selle eest, et piirilinn saaks endale eristaatuse. Ta ütleb, et vastus on lihtsalt järjekordne formaalsus: „Oleme olukorda korduvalt detailselt kirjeldanud ning poliitikud on mitteametlikult tunnistanud, et probleem tuleks lahendada, ent puudub poliitiline tahe sekkuda ja midagi reaalselt ära teha.”

Eestisse sisse kirjutamise ühe olulise põhjusena tuuakse enamasti välja Eesti lastetoetused. Kui Lätis saab kolme lapsega pere toetust 134 eurot kuus, siis Eestis 500 eurot. Ühtlasi peetakse elukoha Eestisse registreerimise mõjuvaks põhjuseks ligipääsu Eesti arstiabile Valga haiglas ning selle paremat kvaliteeti.

„Iga inimene, kes registreerib enda elukoha Valgas, vähendab meie eelarvet, aga suurendab Valga oma,” nendib Krauklis.