Läti suurima seakatkupuhangu likvideerimiseks kulub 9 päeva ning hüvitisteks üle miljoni euro

Läti ühes suurimas sigalas Kuramaal avastati sel nädalal seakatk ning hukata tuleb 15 570 siga. Erakorraliselt kokku tulnud valitsus eraldas sigade likvideerimiseks reede hommikul 367 000 eurot, kuid kahju on sellest mitu korda suurem.

Esmalt tekitas ettevõtte Druvas Unguri farmis katkukahtluseid põrsaste tõusnud suremus. Peagi saadi laborist kinnitus – osa loomadest on nakatunud sigade Aafrika katku. Katku edasiseks levikuks tuleb kogu seakari hukata.

Läti veterinaar- ja toiduamet (PVD) oli farmi kevadel kontrollinud ning leidnud, et seal järgitakse kõiki bioohutuse nõudeid – rohkemgi veel kui ettekirjutused nõuavad. PVD direktor Māris Balodis on juhtunust üllatunud, kuna Druvas Ungurit peeti näidisfarmiks.

„Bioohutuse nõudeid järgitakse seal kõrgel tasemel, mistõttu on see puhang meile üllatus. Kõigepealt teeme akuutsed tööd lõpuni ning seejärel uurime, kuidas viirus farmi pääses. Lihtne see pole,“ ütles Balodis. „Muidugi tuleb kõik sead likvideerida, sest pole illusioone, et kohas, kuhu on jõudnud Aafrika sigade katk, võiks mõni loom mitte nakatuda.“

Valitsus eraldas raha

Täna hommikul kokku kutsutud valitsuse erakorralisel istungil palus PVD seakarja likvideerimiseks erakorralistest vahenditest eraldada 367 000 eurot. Vastasel korral ei saaks töödega alustada. Loomad hukatakse sealsamas gaasiga ning korjused transporditakse Limbažisse põletamisele.