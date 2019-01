Läti telesaade selgitas, et Valga maksab rõõmuga lätlastele Eesti kõrgemaid lapsetoetusi

Möödunud aasta lõpus lõi Valka kihelkonnaduuma esimees Vents Armands Krauklis häirekella, et nüüdseks on enam kui 1400 valkalast, 10 protsenti omavalitsuse elanikest, hankinud sissekirjutuse Valgas.

See tähendab, et riigi poolt linna eelarvesse suunatav pearaha väheneb, kuigi tegelikult elab Valkas sama palju inimesi edasi. Eesti sissekirjutus on aga mitmes mõttes kasulik – nii lätlastele kui ka Valga linnale.

“Ei saa eitada, et saame riigieelarvest raha, kus arvestatakse ka siin elavate inimeste arvu. Kui 1400 lätlasest osa töötab siin, saame ka osa neist maksudest,” ütleb Valga vallavanem Margus Lepik.

Vents Armands Krauklis ütleb, et Läti riigilt saadav raha sõltub ühelt poolt töötavate inimeste makstavatest maksudest ning teiselt poolt elanike arvust.

„Iga vanusegrupi kohta on toetused erinevad ning lapsed on üks väärtuslikum grupp. Paraku on just lapsi kasulik Eestisse sisse kirjutada. Kolme lapse eest saab Lätis 150 eurot, Eestis üle 500 euro. Sellise suurusega perele on see oluline vahe,” lausub Krauklis.

Lapse enda jaoks ei muutu teise linna sissekirjutusest midagi, kuna ta saab Valka koolis edasi käia ning Lätis ka tasuta arstiabi, kuna on Läti kodanik. Omad plussid on ka täiskasvanutel.

“Üks põhjus miks omada sissekirjutust Valgas on see, et soovitakse meie tervisekindlustust, mida saab sel juhul kasutada samadel tingimustel kui Eesti kodanikud,” ütleb Lepik. "Kui oled Valga elanik, võid juba saada suurema osa toetustest, aga tervisekindlustuse saab siis kui töötad Eestis ja hakkad makse maksma."

Margus Lepik Foto: Argo Ingver

