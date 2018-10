Läti valimised | Kas eliidivastased erakonnad on kompromissideks valmis?

„Iga erakond hirmutas valijaid omal moel. Üks hirmutas, et tuleb venemeelne valitsus, teine, et riiki jäävad tüürima vanad või vastupidi, tulevad noored ning ajavad kõik segamini. Lõpuks ei läinud täide ükski, vaid saime natuke kõike,” hindas Läti Televisioonis valimistulemusi politoloog Filips Rajevskis. Ta leiab, et valimiste suurim kaotaja on Läti ühiskond, kuna erilisi muudatusi oodata ei ole.

Samas on just peamine, millest valimistulemused räägivad, soov muudatuste järele. Praeguse valitsuskoalitsiooni moodustanud parteid said uues parlamendis vähe kohti. Venemeelseks peetav vasakpoolne opositsioonipartei Koosmeel on valimised ka kahel eelneval korral kinni pannud, ent teise, kolmanda ja neljanda tulemuse said uued erakonnad, kes on tekkinud alles nende seimivalimiste eel.

Nagu varemgi, ei soovi ükski erakond Koosmeelega koostööd teha, mistõttu peavad valitsuse moodustama neli, viis või kuus teist erakonda. Koosmeele välistamine ongi üks väheseid asju, mis teised siiani oma valitsuse moodustamise põhimõtete kohta kindlalt välja on öelnud.

Mõttekoja Providus direktor, politoloog Iveta Kažoka sõnul näeme varsti, kas Koosmeele järel teise ja kolmanda tulemuse saanud KPV LV ja Uus Konservatiivne Partei suudavad teiste erakondadega asju ajada või mitte. Vastasel korral jääks valitsus moodustamata ning tuleks korraldada erakorralised valimised.

Need kaks erakonda olid enne valimisi väga aktiivselt praeguse poliitilise eliidi vastu, ent on raske öelda, kuidas käituvad nad siis, kui peavad üksteise või vanade olijatega koalitsiooni moodustama.