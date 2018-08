Läti valitsus Eesti eeskujul aktsiise tõstma ei asu

„Alkoholiaktsiisi tõus on kuni 2020. aastani juba seadusega ette nähtud. Seniste muudatuste eesmärk on olnud kindlustada maksupoliitika stabiilsus ja usaldusväärsus, mistõttu ei plaani Läti rahandusministeerium uusi ja olulisi muudatusi, mis senistest otsustest erineksid,” selgitas Läti rahandusministeeriumi pressiesindaja Lelde Grīnvalde.

Jüri Ratas sõnas kahe valitsuse kohtumise järel, et alkoholiaktsiise omavahel ei arutatud. Läti peaminister Māris Kučinskis selgitas, et Läti lähenemisnurk on suurendada alkoholiaktsiisi väga astmeliselt.

"Meil on naabrid ka teisel pool ja Läti peab alati balanseerima aktsiisi nii kütusele kui ka alkoholile," sõnas Kučinskis.

