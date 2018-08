Läti valitsus toetab kellakeeramise lõpetamist ning suveaja kasutamist

Läti majandusminister Arvils Ašeradens ütles, et Euroopa põhjaosas on üha levinum seisukoht, et kellakeeramine tuleks lõpetada ning kasutada suveaega.

"Selline otsus oleks Läti geograafilist asukohta võttes optimaalne ning tooks kaasa suveaja positiivse mõju – majandusliku aktiivsuse ja tervise paranemise – mille kohta on arvamust avaldanud ka mitteriiklikud organisatsioonid ja ettevõtjad,“ teatas majandusministeerium pressiteates.

Majandusminister lisas, et valitsus ei toeta võimalust, kus erinevad Euroopa Liidu riigid võiksid ise määrata, kas keeravad kella. „See peab olema kogu Euroopa Liidus reguleeritud, et ei oleks olukord, kus Soomes on üks aeg ja Eestis teine,“ selgitas minister.

Ašeradeni hinnangul on paari aasta küsimus, mil Euroopa Liit vastava otsuse vastu võiks võtta. „Euroopa Komisjon hakkab küsimusega sel aastal tegelema ning võimalik, et järgmisel aastal näeme nende ettepanekut,“ ütles Ašeradens.