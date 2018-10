Läti viinatootja jäi Lindora laadal maksuametile vahele, aga veinitootja pääses puhtalt

Küsimustele vastab maksu- ja tolliameti pressiesindaja Kaia-Liisa TabriMaksu- ja tolliameti töötajad kontrollisid Lindora laadal erinevaid alkoholikäitlejaid. Kontrolli tulemusena alustati kaks menetlust, kus kaup peeti kinni. Menetluste käigust praegu veel rääkida ei saa, kuna täpsete asjaolude välja selgitamine on pooleli.Eelmisel, 2017. aastal tuvastati Lindora laadal kaks rikkumist seoses alkoholiseaduse rikkumisega (1 kriminaalmenetlus ja 1 väärteomenetlus).Võimalike edasimüügikohtade kontroll on osa ameti igapäevasest tööst. See tähendab eelkõige toitlustus- ja meelelahutusasutuste, aga ka laatade külastusi, et välistada Eesti maksumärkideta alkoholi müüki.Kui lähtuda sellest, et Läti tootja toodab alkoholi Lätis legaalselt, siis peab ta toimima samamoodi nagu toimitakse siis, kui tuuakse alkoholi teisest liikmesriigist ja need reeglid ei olene alkoholi päritolust. Kõik peavad järgima nõutavaid reegleid ja kõik peavad Eestis maksma aktsiisi. Reeglite raamistik on paika pandud Euroopa Liidu regulatsioonidega ja olenevalt sellest, kas alkohol on teises liikmesriigis juba maksustatud või see asub aktsiisilaos.Kui see on Läti aktsiisilaos (tootja juures), siis tootja võib seda saata Eesti aktsiisilattu (ise võib olla omanikuks) ja siis Eesti aktsiisilaopidaja maksumärgistab ja maksab sellelt aktsiisi ja väljastab toote omanikult nõutava saatelehega.Kui alkohol on Lätis maksustatud, siis Eesti vastuvõtja peab toimima nii nagu järgnevas juhendis on selgitatud:.Lähetaja Lätis peab samuti toimima Euroopa Liidu reeglite järgi. Esimesel juhul vormistab saatelehe EMCS süsteemis ja teisel juhul vormistab SAADi paberil ja ei saada kaupa enne, kui teises liikmesriigis on vastuvõtjal aktsiisi tagatis esitatud.Aktsiisimäär oleneb veini ja kääritatud joogi kangusest. Toodetele kangusega kuni 6% on aktsiisimäär madalam. Eestis on lisaks soodustus õlle väiketootjatele. Võib juhtuda, et tootja on Lätis väiketootja, aga Eestis ei ole, sest väiketootja läve kehtestab iga liikmesriik ise. Eestis on selleks 600 000 liitrit.