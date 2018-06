Lätis kuulutati põua tõttu välja üleriigiline looduskatastroof põllumajanduses

Läti valitsuse kriisikomisjon kuulutas täna pikaajalise kuivuse tõttu välja üleriigilise looduskatastroofi põllumajanduses.

Kriisikomisjon tuli kokku, kuna põllumajandusministeerium oli paljudest omavalitsustest saanud teateid vihmapuuduse tekitatud põllukahjudest. Üks variant oli põllumajanduses välja kuulutada eriolukord, ent praegused kuivakahjud olid Läti seaduste järgi kraadi võrra madalamad ehk välja kuulutati hoopis üleriigiline looduskatastroof.

Põllumajandusminister Jānis Dūklavs rõhutas, et sellisel juhul ei saa rääkida riiklikest toetustest põllumeestele. Küll aga annab katastroofiolukord kohalikule PRIA-le võimaluse mitte rakendada talunike suhtes karistusmeetmeid erinevate toetustingimuste täitmata jätmisel.

Samuti pöördus põllumajandusministeerium Euroopa Komisjoni poole, paludes luba otsetoetuste ettemaksed varem välja maksta.

Hetkel puudub ministeeriumil ülevaade kuiva tekitatud kahjude täiest ulatusest.

Paaril viimasel nädalal on 25 Läti omavalitsust 119-st palunud luba eriolukorra välja kuulutamiseks. Kõige põuasem on olnud Kuramaal, kus on tulnud teateid ka veiste mahamüümisest, kuna puudu on tulnud söödast.