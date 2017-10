Lätis plaanitakse kohalike juur- ja puuviljade käibemaksu alandada viie protsendini

Lõunanaabrite juures hakkab alates uuest aastast kohalikele juurviljadele, puuviljadele ning marjadele tõenäoliselt kehtima viieprotsendiline käibemaks.

Läti valitsus kinnitas täna käibemaksuseaduse muudatused, mis näevad ette, et alates 2018. aastast langeb Lätis kasvatatud kartuli, juurviljade, puuviljade ja marjade käibemaks praeguselt 21 protsendilt viie protsendini. Novembris peab seaduseelnõu kinnitama seim. Hetkel parlamendienamusel selles küsimuses erimeelsusi ei ole, kinnitas Läti põllumajandusministeeriumi parlamendisekretär Ringolds Arnītis.

Eelnõu koostanud töörühma esimees Arnītis sõnas, et põllumajandusministeeriumi algatatud ning täna valitsuses heakskiidu saanud seaduseelnõu on olline nii Läti puu- ja juurviljakasvatajatele kui tarbijatel. „Tähtis on otsida võimalusi, kuidas aidata riigil maapiirkondades ettevõtlust säilitada. Selleks on vaja mõelda põllumajanduslikule tootmisele ning ka Läti elanike ostujõule,“ rääkis Arnītis.

Selle aasta alguses loodud töörühmas osalesid erinevate ministeeriumide, maksuameti, ülikoolide, põllumajandus- ja kaubandusettevõtete esindajad. Jõuti järeldusele, et väiksem käibemaks juur- ja puuviljadele ning marjadele tõstab Läti ettevõtete konkurentsivõimet, suurendab elanike ostujõudu ning kohalike saaduste osakaalu turul.

Käibemaksu vähendatakse viie protsendini esialgu 2018. aasta algusest kuni 2020. aasta lõpuni, et jälgida, kas kõik läheb plaanipäraselt. Muudatusega plaanitakse vähendada ebaseaduslikku kauplemist, aga varitseb ka oht, et mujalt pärit kaupa hakatakse müüma kohaliku pähe, viitass Arnītis.

Seaduse lisas on loetletud kõik Lätile iseloomulikud saadused, millele madalam käibemaks kehtima hakkab. Viieprotsendiline käibemaks hõlmab ka pestud, kooritud, tükeldatud ja kiletatud puu- ja juurvilju, kuid mitte töödeldud, olgu siis külmutatud, soolatud või kuivatatud saaduseid.