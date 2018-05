Lätis püüti loodusest kinni halvasti koheldud eksootiline loom maara

Samast kandist Kesk-Lätis, kust püüti veebruaris kinni lumel kalpsav vallabi, saadi pühapäeval kätte veel üks eksootiline loom, Lõuna-Ameerika päritolu näriline Patagoonia maara.

LSM kirjutab, et suure närilise püüdsid kinni kohaliku loomade varjupaiga töötajad, kelleni jõudis kuuldus, et Iecava ja Baldone vahel on nähtud eksootilist looma.

Vabasse loodusesse sattunud maara seisukord polnud kuigi hea, tema kaelal puudusid karvad ning jalad olid vigastatud. Merisigalaste sugukonda kuuluv loom viidi Riia loomaaeda, kus tema tervislikku olukorda põhjalikumalt hinnati.

Loomaaia veterinaar Benita Drapče rääkis, et looma kaelal pole karvu ning kaelarihma kandmisest on jäänud soon. See tähendab, et tema kaela ümber oli pidevalt rihm ning mingit vabadust tema varasemas elus polnud.

Loom kaalus 30 protsenti vähem kui peaks, kuid söögiisu tuli talle tagasi. Ühe haava ravimiseks tehti talle operatsioon.

„See on julmus. See pole loom, keda võiks rihma otsas pidada või kellega pargis jalutada,“ rõhutas loomaarst. Maarat on halvasti toidetud, hoitud sobimatutes tingimustes ning nii ära kurnatud, et spetsialistid ei oska öelda, kas loom on noor või vana.

Foto: LTV

Nüüd on maara arstide hoole all ning talle antakse rohtusid ning vitamiine.