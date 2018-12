Lätlane varastas ekskavaatoriga osa Mulgimaast

Lühikeses videos näeme ekskavaatorit, mis seisab kahe riigi piiril, vasakul Ipiķi [eesti keeles ka Ipiku või Ööbiku - toim] omavalitsus Lätis ning paremal Mulgi vald Eestis.

Eesti ja Läti vaheline riigipiir on kindlaks määratud 1920. aasta 19. oktoobri konventsiooniga ja demarkeeritud aastail 1921–1922.

"Siin on Eesti-Läti piir. Läti on vasakul pool ja Eesti paremal," kõlab kaadritagune hääl, mis eelduste kohaselt kuulub Graudiņšile. Video kannab pealkirja "Rahvusvaheline skandaal - lätlased võtavad eestlastelt maa tagasi".

Ipiku küla territooriumile jääb Läti põhjapoolseim punkt, mille koordinaadid on raiutud endises piiripunktis asuvasse kivvi.

"Me võtame natuke ja paneme siia. See on teile Ruhnu saare eest, kuradid sellised!" lausub mees paari kilogrammi jagu mullakamarat Läti vabariigi territooriumile kukutades.

Mõned tunnid hiljem, kell 16:29 postitab Graudiņš sotsiaalmeediasse veel ühe lühikese videoklipi, milles näeme masinast väriseva käega filmitud videot ning kuuleme häält, mis kommenteerib: "Proovin põgeneda tüli norivate Eesti noormeeste eest."

Kell 16:40 lisab ta kirjaliku kommentaari: "Mind jälitab umbes 400 meetrit üks Eesti auto, aga olen teda vaikselt maha raputamas."

Graudiņš on nähtavasti otsustanud kahe riigi diplomaatilised suhted proovile panna, ent mõni kommentaator arvab, et mehe provokatsioon jäi nõrgaks.

"Kilusõja eest võta ka. Ja üks tuleb võtta kadedusest, et neil on presidendid liiga arukad ning riigieelarve miljardi võrra suurem," kommenteerib Ivars Auzins.