Lätlase näpatud muld jõudis tagasi Eesti pinnale

Politsei kontrollis olukorda piiril ning selgus, et 20. detsembril ekskavaatoriga Eestist Lätti tõstetud muld on tagasi algsesse kohta jõudnud ning maapind kaevekohast tasane.

„Sündmuskohal läbi viidud pinnaseuuring, kus politseinik mõõtis mätast silma ja sõrmeotsaga, andis kinnitust, et lisaks tagasi tõstetud kopatäiele Eestimaa mullale saime lubatud labidatäie Läti mulda lisaks,” ütles politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kerly Virk.

Teo autor Ivars Graudiņš pakub, et mulla tõstis tagasi mõni huumorisoonega eestlane või vahest ka politseinikud, kes ei viitsi jamama hakata. Ta muigab, et eks tuleb nüüd oodata, mil mõni eestlane pimeduse varjus Läti mulda näppama tuleb.

„Olen saanud eestlastelt viis positiivset kirja pakkumisega nende piiriäärsetel kinnistutel tiiki kaevata või heakorratöid teha,” ütleb mees.

Liigse tähelepanu tõttu eemaldas ta video küll oma sotsiaalmeedia kontolt, ent lubas Maalehel seda siiski kasutada. Tema peamine mure oli selles, et mõni võib videot valesti tõlgendada.

„Enamik kommentaatoreid arvas küll, et see on hea näide, kuidas ühiskonna huumorisoont testida,” ei kahtle Graudiņš oma nalja väärtuses.