Lätlased omavahel eestlaste osturallist: tegelikult on Leedus ju veel odavam…

Eelmisel nädalal kirjutas Maaleht leheloo, kuidas piiri lähistel elavad lätlased sõidavad vastukaaluks meie ostureisidele Eestisse toidukaupa ostma, kuna teatud tooteid saab siin odavamalt. Artikli avaldas ka Läti Delfi.lv, mille kommentaariumis tekkis elav arutelu hindade üle.

Eesti odavama hinnaga piimatooted, kohv, suhkur ja veel mõned toidukaubad võivad piiri ääres elavale lätlasele tõesti pisut säästu tuua. Selge on aga, et üldiselt on Läti kaup odavam ning kõrgema palgaga eestlaste ostureisidest võidavad lätlased.

„Eestlased joovad ja ehitavad, meie omad söövad ja kallistavad eestlasi!“ kirjutab Juris loo kommentaariumis.

Läti hindade üle, mille üle meie rõõmustame, lätlased ise kuigi rõõmsad pole: „Oma hindade ja maksudega oleme kangelased, keegi meieni ei küündi,“ ei näe lätlane G oma riiki soodsas valguses. „Meil on odav ainult alkohol ja tänavatüdrukud,“ kirjutab Hmm.

Suurt muret valmistavad külapoodide hinnad.

„Sõitke Leedu Lidlisse ja suu kukub odavatest hindadest pärani,“ kirjutab üks kommentaator, kellele järgnevad teised. Kristaps arvab, et Läti hinnad saab siis, kui Leedu hinnad pooleteise või kahega korrutada. Jānis Krievānsi sõnul olla gaasiballoonid Leedus lausa 10 euro võrra odavamad. Räägitakse ka Laima kommidest, mida Leedust odavamalt osta saab. Hästi läheb neil, kes üle piiri Valgevenesse või Venemaale minna saavad.

Maitse asi

Paljud Eesti piiri lähedal elavad lätlased on kursis Eesti kaubavalikuga. Valkalanna kirjutab, et kuigi Lätis on piimatooted kallimad, ostab ta neid, sest Läti kohupiim, keefir ja hapukoor maitsevad paremini.

Teine piirilinna elanik kirjutab, et kuigi Lätis on vorst natuke odavam, ostab ta selle kallimast Eesti poest: „See vorst on ikka vorsti maitsega. Ei tõmbu pannil väikeseks jublakaks kokku nagu Lätist ostetu.“

„Eestlased otsivad Lätist ja lätlased Eestist omale paremat hinda. Elame vennalikult kui nõukogude ajal, kui käisime Eestis või ja vorsti järel, kuigi eestlased seal meid väga ei tervitanud. Nüüd on küll mõlema poole ostjad teretulnud,“ kommenteerib Valkalanna. „Piiriäärsed eestlased sõidavad Valmiera Deposse nagu meie Varssavi Ikeasse,“ ütleb Urmass.

Lätlaste oma riigi suhtes pessimistlikele kommentaaridele viidates võtab Skrt vestluse kokku: „Piiriülene poeskäimine toimub kõigis riikides ja ei näita õieti midagi. Ei ole meie riik ka nii halb nagu sellest räägime. Kui välismaalased Delfi kommentaariumi loeksid, mõtleksid nad, et Lätis on halvem kui Aafrika lastel.“