Lätlased õmblevad oma riigi sünnipäevaks 12,5 hektarise pindalaga 10 tonni kaaluva lipu

Läti lipuaktivistid plaanivad augustiks kokku õmmelda hiiglasliku lipu, mis oleks oma tohutu pindalaga kõigist varasematest hiigellippudest omajagu suurem.

Maailma suurim lipp plaanitakse 300 vabatahtliku abiga heisata Läti lipu sünnikoha Cēsise ehk Võnnu lähedale heinamaale 18. augustil, kuhu lipp paariks päevaks lebama jääb. Seejärel lõigatakse hiigellipp ribadeks ning saadud rullid kingitakse koolidele. Kui kõik läheb tegijate plaanide kohaselt, nimetatakse sama kuupäev Läti lipu päevaks.

Punavalgepunast lippu hakkavad juulis õmblema kaks õmblejat ning töö peaks saama tehtud nelja nädalaga. Cēsise omavalitsus on lipuloomeks lubanud leida mõne kooli võimla, kus saaks töödega pihta hakata. „Tähtis on, et põrand oleks sile ning võrdlemisi uus, et kangas töö käigus katki ei läheks,“ ütleb idee autor ning Läti tekstiiliettevõtte Latvijas Tekstīls juht Oskars Polmanis.

Praegune suurima lipu rekord kuulub Katarile, kus 2013. aastal õmmeldi kokku 101 978 ruutmeetri suurune riigisümbol. Lätlastele paistab rekordi löömine lihtne ning seda tehakse suure varuga – Läti hiigellipu pindala hakkab olema 125 000 ruutmeetrit ehk 12,5 hektarit.

„Lätil on juubel ning igaüks meist peaks mõtlema, mida oma riigile kingib. Ütleme tihti „Mis nüüd meie, oleme ju väikesed“, kuid me peame sellisest mõtlemisest lahti saama,“ kiidab ürituse heaks Läti kaubandus-tööstuskoja juht Jānis Endziņš. Liputegu on toetanud ka teised tuntud tegelased.

Maailma suurima lipu õmblemiseks kulub 100 tööstuslikku rulli ehk 500 kilomeetrit niiti ning kümne jalgpalliväljaku suurune hulk kangast. Läti lipu pikkus ja laius hakkavad olema 250*500 meetrit ning karmiinpunane-valge lipp hakkab kaaluma kümme tonni. Maksma läheb kogu ettevõtmine kuni 200 000 eurot ning selle jaoks on juba kogutud hulk annetusi.

Kui varem koguti raha Kickstarteris, kus näiteks 100eurose annetuse eest lubati annetajale anda kott liiva, mis lippu heinamaal paigal hoiab, siis nüüd kogutakse raha ilma veebiportaali vahenduseta ning annetajad saavad endale kalendri.

Lätlaste lippu mainitakse juba 13. sajandist pärit Liivimaa vanemas riimkroonikas, kus kirjutatakse, kuidas Cēsise sõjamehed tõttasid lahingusse valge triibuga punase lipu all.

Suurima lipu loomise plaanist räägib õmbleja poeg Miks: