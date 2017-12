Lätlased rõõmustavad, et ostlejad külastavad Valka turismiobjekte ning osa jääb öösekski

Paljud Soome ja Eesti kaubaturistid ei sõida kohe koju tagasi, vaid jäävad Valkasse või Põhja-Lätti ka ööseks ning uudistavad vaatamisväärsusi, räägib Valka turismiinfokeskuse juht Dainis Čapiņš.

Tema sõnul on vale arvata, et soomlased ja eestlased sõidaks piirilinna vaid alkoholi järgi, kuna osa neist jäävad ööseks, satuvad üritustele ning käivad lähikonna vaatamisväärsustega tutvumas.

"Suurem osa inimestest tahab midagi muud peale alkoholipoe ka näha, kasvõi seda, millist toitu me Lätis sööme," on Čapiņš optimistlik. "Lätlased on eestlaste käimiste üle väga õnnelikud. Meil pole põhjust asjale negatiivselt vaadata."

Oma majandusliku jälje jätavad kaubandusturistid kõigile Valka poodidele ning kohalikele söögikohtadele. Lisaks riigieelarvele lisanduvatele käibemaksu- ja aktsiisimiljonitele saab kasu Valka linn, kes kogub suure pindalaga alkopoodidelt renti ja maamaksu. Samuti seadis omavalitsus ühe uue kaubanduskeskuse ehitamise tingimuseks selle kõrval oleva turu korrastamise.

Soomlased tulevat erinevalt eestlastest piirilinna peamiselt bussiga ning neidki on poodides suur osa, Čapiņši hinnangul koguni kolmandik.

Dainis Čapiņš püüab suurenenud linnakülastajate hulka ära kasutades populariseerida Valka ümbruskonna pakutavat. Ta mainib näiteks linnatuure, Valmiera lähedal algavat Gauja loodusparki, Ērģeme ehk Härgmäe lossivaremeid, Lustiņdruva loodusrada ning Eesti poolel asuvat militaarteemaparki ja linnamuuseumi.