LAULUPEO ERI | Kui palju maksab üks laul või tants?

Kui suure honorariga võib arvestada tantsu ja laulu autor, kelle teost peol esitatakse?

Vastab Ave Sopp, XXVII laulupeo toimetaja-produtsent:



Kõigile autoritele on teoste litsentsitasu ühekordseks esitamiseks konstantne. Näiteks muusika autorite puhul on summaks 370 €. Võrdluseks: mõnda teost esindab näiteks suur rahvusvaheline kirjastus, siis enamasti on nende küsitud litsentsitasu isegi väiksem.

Väga suur osakaal on pidudel ka uudisloomingul ja uudisseadetel. Selle tasustamise skaala on 430-2000 €.

Märkimisväärne on iga peo eel uudisloomingu tellimine, mis rikastab pidevalt kultuurimaastikku. Kooride ja rahvatantsurühmad saavad seda kasutada edaspidi oma esinemiste kavades.

Kui palju raha oleks laulu- ja tantsupeole praegusest rohkem vaja, et kõik ambitsioonid ellu viia?

Vastab Sten Weidebaum, teabejuht koos abilistega:

Küsimusele on tegelikult võimatu vastata, sest laulu- ja tantsupidu on niivõrd suur koostöö - soove, ideaale ja ambitsioone, samas ka nõudmisi, regulatsioone ning kõikvõimalikke väliseid mõjutajaid tuleb ju aasta-aastalt kõigist sektoritest aina juurde.

Tundub hetkel, et laulu- ja tantsupeod saavad meil üsna optimaalselt peetud ning etendustest ja kontsertidest on suuremad valupunktid pigem kaugemal.

Oluline teema on hoopis, kuidas lahendada kollektiivijuhtide järelkasvuga seotud probleemid. Või kuidas teha nii, et laulu- ja tantsupeol valitsev koosmeel ning leplikkus kestaks?

Kuidas suurendada, kasvatada ja arendada ajatuid väärtusi, mida raha eest osta ei saa?