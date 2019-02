LAULUPEO ERI | Kuidas ratastooliga peole pääseb?

Kas ratastoolidega inimeste peovaatamise lahendused mõeldakse läbi ja nende kohti on piisavalt?

Vastab Andi Einaste, XX tantsupeo toimetaja-produtsent:

Ratastooli kohtade tarbeks ehitame Kalevi staadionile sarnaselt 2014. aasta peol olnuga kõrgenduse läänetribüüni 1. ja 2. sektori vahele.

Viimaste pidude kogemusele tuginedes on seal olemas piisavalt kohti. Lauluväljakul on ratastooliga külastajatele eraldi sektor, kus on varasematel aastatel olnud piisavalt ruumi.

Ratastooliga külastajaga saab kaasa üks tasuta saatja ning ka neile on eraldi istekohad ratastooli sektoris.