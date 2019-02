LAULUPEO ERI | Miks rahvamuusikud laulukaare alla ei mahu?

Kui nii puhkpilli- kui sümfooniaorkestreid on laulukaare alla lastud, siis rahvamuusikuid senini mitte, ikka tundub nende pidu olevat kuidagi nurgatagune. Miks?

Vastab Juhan Uppin, rahvamuusikapeo kunstiline juht:

Tegelikult on rahvamuusikud mänginud ka laulukaare all, viimati 2011. aastal. Kui mina peale seda rahvamuusikapeo protsessiga liitusin, sain üsna ruttu aru, et kui rahvamuusikud tahavad just nimelt väärikat pidu, siis tuleb seda teha eraldi.

Kahe-kolme loo asemel kaare all, kus koosmäng on väga raske, on rahvamuusikapeol nüüdseks 9 pilliliiki omaette repertuaariga, mis tõstab esile populaarseimate rahvapillide eripära.

Kokku pea 50 uut seadet või lugu - see on valdkonna arengut silmas pidades kindlasti parem väljund kui kolm lugu laulukaare all.

Olen hakanud ütlema, et rahvamuusikud peavad oma väikest "laulupidu", mis muide on samuti kahepäevane - esimene kontsert "Kannelde öö" on neljapäeval 21.00 Metodisti kirikus ja peakontsert Poolamäe pargis reedel 14.00.

Poolamägi on tegelikult avastamist väärt paik ja seal viimati pidu pidades ei tekkinud küll nurgataguse tunnet. Oleme kohe tantsuväljaku kõrval ja kes veel ei tea, siis suvise peonädala neljapäeval ja reedel on see linna ja terve Eesti kuumim paik!

Peakontserti kannab üle ka ETV.