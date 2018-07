Leedu mahetootja emiteerib 40 miljonit aktsiat

Leedu mahetootja Auga Group emiteerib 40 miljonit lihtaktsiat hinnavahemikus 0,45 ja 0,5 eurot aktsia kohta.

Ettevõte emiteerib kuni 40 miljonit nimelist lihtaktsiat kauplemiseks Nasdaq Vilniuse ja Varssavi börsidel. Aktsiaemissiooni korraldab LHV Pank.

„Auga Groupi näitel on tegemist mahemajanduse edulooga ja nende tegevuse ulatus on muljetavaldav,“ ütles MTÜ Organic Estonia idee algataja Siim Kabrits ja lisas, et tal on hea meel, et ka Eesti investoritel on võimalus Auga kasvust osa saada. „Nii mahetoidu tarbimine kui mahedalt majandatud põllumaa osakaal kasvab Euroopas ja maailmas üle 10% aastas ning ennustan, et see trend aina levib,“ lisas Kabrits.

Juunis kirjutas Maaleht mahefirmast loo "Leedukad on mahetootmises Eestist ette jõudnud".

Pakkumine koosneb avalikust pakkumisest Leedu jaeinvestoritele, suunatud pakkumisest institutsionaalsetele või kutselistele investoritele ja suunatud pakkumisest konkreetsetele mitteinstitutsionaalsetele ja mittekutselistele investoritele.