Leedu põllumajandusminister astus pereettevõtet puudutavate süüdistuste tõttu ametist tagasi

Leedu põllumajandusminister Bronius Markauskas astus kolmapäeval ametist tagasi, kuna ajakirjanduses süüdistati tema ema põllumajandusettevõtet võõra maa loata kasutamises, rendi maksmata jätmises ning võõra maa eest Euroopa Liidu toetuste saamises.

Tagasiastumist toetanud peaminister Saulius Skvernelis rõhutas eile, et Markauskase vastu ei ole õigukaitseorganitel mingeid süüdistusi, lihtsalt ministrile kehtivad kõrgemad nõudmised kui tavalistele põllumeestele.

Aprilli alguses kirjutas Leedu portaal 15min.lt, et ministri 86aastase ema ettevõte on üle viie aasta Klaipėda lähedal ilma omanike loata kasutanud teistele kuuluvaid maatükke nende eest renti maksmata ning saanud valeinfot näidates Euroopa Liidult toetusi.

Minister teatas toona, et maa omanikega on tal sõlmitud suuline kokkulepe. Linna lähistel olla maatükkidel palju erinevaid omanikke, kes vahetuvad kiiresti ja seetõttu on ettevõttel keeruline kõigi üle järge pidada. Peaminister ütles esialgu, et Markauskas jääb ametisse seniks, kuni õiguskaitseorganid on süüdistusi kontrollinud.

President Dalia Grybauskaitė sõnas aga, et ministril pole ei poliitilist ega moraalset õigust ametisse jääda. Samas, veel eelmisel nädalal keeldus Markauskas tagasi astumast, tunnistades, et on korda rikkunud, kuid luges rikkumisi tagasi astumiseks liiga väheolulisteks.