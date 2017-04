Leevil võideldakse kaupluse sulgemise vastu

Veriora valla Leevi ja ümbruskonna elanikud on andnud juba üle 300 allkirja protestimaks Põlva Tarbijate Ühistu otsuse vastu sulgeda neile vajalik Leevi pood.

Paari nädala eest ehmatas Leevi poodi tulnuid uksele kinnitatud silt teatega, et alates 15. juunist on kauplus suletud. Kes luges, jäi vaikselt seisma, oskamata midagi teha või ütelda.

„Nagu oleks saanud viimase lähedase surmateate, samas on näkku naermas Coop`i tunnuslause „Hoiame kokku!“,“ ei oska Leevi küla noor pensionär Ülle Solovjova nutta ega naerda.

Solovjova sõnul tunnevad inimesed end kõrvaleheidetutena ja on segaduses. Lähim pood jääb 15 km kaugusele Veriorale, 20 km on Võrru ja Põlvasse.

Veel vabariigi taastamise aastatel oli Leevil kaks kooli, haigla, ambulatoorium, sidejaoskond, kaks kauplust, apteek... Tasapisi on need kõik oma uksed sulgenud vaatamata külarahva aktiivsele vastuseisule. Nüüdseks on alles üks kauplus.

„Kui paljude külade kohta saab ütelda, et need on väljasuremise äärel, siis Leevil see nii ei ole. Elanike arv kasvab, palju on noori peresid ja lapsi,“ peab Solovjova küla elujõuliseks.

Kõige raskem saab olema vanuritel, kellele kauplusauto hinnad, kui see ka käima peaks hakkama, on liiga kõrged, linnasõit aga ülejõu... Alles see oli, kui Coop andis teada, et kauplused hakkavad osutama pangateenust, sest ka kõige kaugemas külas ei peaks inimesed sellest teenusest ilma olema... nüüd siis selgus, et mitte kõik inimesed ei ole olulised, arutleb ta.

Et Leevile käivad ka kaugete metsatalude ja ümberkaudsete külade inimesed, kellel bussiühendust kaugele poodi sõita ei olegi, tekib Solovjoval küsimus - mis neist saab?

Põlva Tarbijate Ühistu esimehe Peeter Urmani kinnitusel on maapoed aastaid olnud toimetuleku piiril. „Viimase kahe aastaga poliitiliste väärotsuste mõjul tekkinud piirikaubandus on eelkõige tuntav just väiksematel kauplustel ning seadnud nende jätkusuutlikkuse tõsise löögi alla.“

Solovjova sõnul ei ole piirikaubanduse mõjust vähemalt Leevi piirkonnas üldse põhjust rääkida - seda ei ole. Keegi ei käi endale toidukaupa otsimas kaugest Lätist, ka mitte alkoholi, sest see sõit nulliks igasuguse hinnavahe.

Leevi ümbruskonna rahvas ei ole püssi põõsasse visanud ja võitlevad visalt oma poe püsimise eest edasi. Solovjova kinnitusel on nad külaaktiiviga kogunud juba üle 300 allkirja, kus paluvad, et tarbijate ühistu nende poodi ei sulgeks.

Lisaks Leevi poele on Põlva Tarbijate Ühistu andnud teada ka Räpina vallas asuvate Ruusa ja Linte kaupluste sulgemisest suvel.