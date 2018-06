Legendaarne Meeste Tantsupidu võib Rakverest ära kolida

„Aga selleks Rakverel raha on, et vedada kesklinna nädalavahetuseks tonnide kaupa liiva rannavolle mängimiseks,” pahandab Rakvere senise mainekujunduse ühe tugilata looja, riigi kultuuripreemia nominent Maie Orav.

„Rakvere käib vaimselt alla, ei mõisteta: iga kultuuri pandud euro toob kolm tagasi,” on Orav murelik. Ta mainib olulise mainekaotusena ka Rakverele suurt rahvusvahelist tähelepanu toonud jõulukuuskede autori Teet Suure linna teenistusest lahkumist.

500 000 eurot Rakverele MTP1 toimus aastal 2006. Osalejaid: 2100, pealtaavaatajaid 8000. MTP2 toimus 2010. Osalejaid 3200, pealtvaatajaid 10 600. MTP3 toimus 2015. Osalejaid 3800, pealtvaatajaid 12 200. Seega on kolmel peol olnud kokku 9100 osalejat ja 30 800 peltvaatajat, ühtekokku 39 900 kaasalööjat. Kui igaüks neist jättis Rakverre 15 eurot, teeb see kokku enam kui 500 000 eurot lisaraha.

Soojadest sõnadest ei piisa

„Kindlasti ei taha MTP Rakverest ära kolida. Aga sellist suurt ettevõtmist ei saa korraldada ilma omavalitsuse väga selge ja tugeva toetuseta, ka rahalise toetuseta,” kommenteeris olukorda MTP finantsjuht Jaanus Reisner. Ta lisas: „Kolm MTP-d on toimunud Rakveres, ent arvestades peo järjest suuremat populaarsust, ei saa korralduslikult jääda eelmisi kopeerima. Peame otsima lahendusi koostöös omavalitsuse ja riigiga, kuna pole mõeldav, et sellise suure rahvakultuuriürituse maksavad kinni ainult osalejad ja pealtvaatajad.”

” Linn andis 10 000 eurot ning peale pidu esitas arve 12 000 eurole. Pealavastaja Maie Orav

Reisner rõhutas: „Kui linnajuhid peavad oluliseks MTP jäämist Rakverre, tuleb leida lahendused nii eelarve, kui ka kogu muu tehnilise korralduse osas, pelgalt linnajuhtide soojadest sõnadest jääb väheks.”

Sel taustal küsis Maaleht Rakvere linnavalitsuselt kommentaari, et milline on Rakvere linna tänane rahaline panus MTP4 ettevalmistamisse, kas ja millised arutelud peo toimkonnaga on toimunud, kas ja kui palju on MTP toimkond täna kaasatud Rakvere laiema kultuuripoliitika laiemasse kujundamisse, kas ja millal on kavandatud Rakvere staadioni istekohtade arvukuse suurendamine?

Vastus tuli lühike: „Meile teadaolevalt on aastal 2020 Rakveres toimumas Meeste Tantsupidu ja linn teeb korraldajatega selle õnnestumiseks kindlasti koostööd. Olen korraldajatega mõned kuud tagasi kohtunud, kuid linnal veel lõplikke kokkuleppeid MTP4 osas sõlmitud ei ole.” Nii kirjutas abilinnapea Triin Varek.

KOLM. Meeste tantsupidu Rakveres Foto: Sergei Stepanov