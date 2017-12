Lehmad kriisist kilbiga läbi

Nii maksis Valio Eesti jaanuaris 32–33 senti kilogrammi eest, mis oli ca 50–60% enam kui eelmise aasta suvel, ja piimaühistu E-Piim 33 senti kilost.

Võrumaa talunike eestseisja Marika Parv leidis toona, et selle hinnaga võib juba toota, kuid kriisist tulnud kahju on väga suur – kadus ju aastatel 2015–2016 Eestist pea 10 000 lehma ning mitmed piimatootjad jõudsid pankroti äärele, ja raske on end taas ree peale vedada.

Septembris ja oktoobris tõusis hind veelgi, ulatudes sügisel ka 34–35 sendini kilost ning see püsis kõrge hilissügiseni.