Anni Õnneleid

24. augusti Maalehes kurtis mitu põllumajandusettevõtte juhti, et nad ei leia isegi 1000eurose netopalga eest enam töötajaid, mistõttu on sunnitud võõrtööjõudu kasutama. Artikkel on tekitanud omajagu poleemikat ja pahameeltki.