Lehte Hainsalu: inimesi ei tohi raisata, inimene ongi kultuur, keel ja loodus

"Selle taga on see õnnetus, et inimesed mõtlevad kahendsüsteemis. Kas on hea või on halb, aga elu on nii lõpmata mitmekesine. Olen oma lastele rääkinud, et kui millegi kohta hinnangut annate, leidke kümme elementi ja siis vaadake, kuidas see võiks olla.

Kui asi on ainult hea või ainult halb, siis ta on ju tasakaalust väljas. Just nii püüti aga elu kujutada nõukogude ajal. Inimene on isiksus siis, kui temas on nii head kui halba. Pätt ja pühak on äärmused. Et kedagi hukka mõista ... sellest ma olen ammugi lahti saanud. Igaüks tuleb oma ülesandega siia ellu. Mis on tema kohus, mida ta tuleb siia tegema. Võib-olla tulebki kurja tegema ja seda kogema."