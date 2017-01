Kuressaare ja Tallinna lennuliini teenindav Transaviabaltika leiab, et muud võimalust selgitamaks Saare maavalitsusele paari lennu hilinemist ja ärajäämist lihtsalt ei ole.

Saare maavalitsuse arendusnõunik Karl Tiitson ütles Saarte Häälele, et Transaviabaltika tahab kohtus vaidlustada maavalitsuse mullu detsembri keskel tehtud ettekirjutuse tehnilistel põhjustel hilinenud ja ärajäänud lendude eest.

Transaviabaltika esindaja Rene Must kinnitas Saarte Häälele, et midagi tõsist Transaviabaltika ja Saare maavalitsuse vahel lahti ei ole. Pigem on tema sõnul tegemist lihtsalt olukorraga, kus Transaviabaltika soovib anda selgitusi, miks on nende lennuk mõnel korral Kuressaare liinile lühiajaliselt hilinenud.

“Tulenevalt Transaviabaltikale tekitatud sundolukorrast saame neid selgitusi anda kahjuks ainult kohtu vahendusel,” selgitas Must. “Igal juhul kinnitan, et mingeid suuri erimeelsusi meie vahel ei ole. Töötame konstruktiivselt ja heas koostöös,” rõhutas lennufirma esindaja.