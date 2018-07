Lennuliiklus Hiiumaale peatatakse augustis kaheks nädalaks

Tähtajaks, 19. juuniks laekus Kärdla lennuvälja ehitushankele neli pakkumist.

Parima tegi AS YIT Infra Eesti, tööde maksumus on 1,6 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Tallinna lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holts ütles Hiiu Lehele, et ehitusega alustatakse pärast lepingu sõlmimist. Valmimistähtaeg on septembri lõpp ja lennuliikluse seiskumist on oodata augusti teisel poolel kuni kaheks nädalaks.

AS YIT Infra Eesti projektijuht Indrek Kask ütles, et ettevõtte jaoks on see juba mitmes lennujaama projekt Eestis ja nad on teinud töid nii Kuressaare kui ka Tallinna lennujaamades.

Ehituse käigus uuendatakse Kärdla lennuvälja lennurada, ruleerimisradade ja perroonide asfaltbetoonkate ja lennuvälja navigatsioonitulede süsteem. Suurim muudatus on ruleerimisteede laiendamine 15 meetrini, praegu on see 14 meetrit.