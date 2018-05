LIGINULLENERGIAMAJAD | Miks on vaja soojustagastusega ventilatsiooniagregaati?

„Aga see värske õhk on näiteks –10 kraadi ja see on vaja toatemperatuurini üles soojendada,“ rääkis Tark. “Selleks kulub päris palju energiat. Samal ajal viskame seda 22–25kraadist sooja õhku välja, mis on energia raiskamine. Tänapäeva süsteemid on sellised, et väljatõmmatava õhuga soojendame sissepuhutavat õhku. Need on üsna efektiivsed. Näiteks kui väljas on –10 kraadi, siis heal juhul soojendame selle õhu väljatõmmatava õhuga +15...+20 kraadini. Seetõttu kasutatakse soojustagastusega ventilatsiooni.“

Soojustagastuse seadmes on ka õhufilter.

„Kui on kevadine aeg, hakkab õietolmu tulema, või kui Tallinnas on tolmused tänavad ja kui meil on see auk seinas lahti, siis kõik tolm on toas, aga ventilatsiooniseadmetes on filter vahel, mis tolmu kinni püüab.“

Liginullenergiamajade ehitamise vajadus on Teet Targa sõnul ka laiem. „Peame sellest aru saama, et me ei tohiks raisata fossiilseid kütuseid liiga palju. Peame mõtlema tulevastele põlvedele, mitte kõike ära põletama. Ma ei tea, mis nad peavad siis tulevikus tegema? Küll nad midagi välja mõtlevad, kui häda käes on, aga me ei tohiks väga nende tulevaste põlvede arvelt elada. Selle tõttu peame tarbimist vähendama.“