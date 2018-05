Liginullenergiamajad: Soome võitleb hallitusega, Eestis on viimane aeg naabrite vigadest õppida

Hoone välisfassaad koosneb soojustatud paneelidest, mis valmistati tehases. Kui eeltööd on tehtud, võtab ühe 3 × 10 meetri suuruse ploki paigaldamine aega vaid veerand tundi. SVEN ARBET

Soome on hädas aastate eest ehitatud hoonetes lokkava hallitusega ning paljude koolide siseõhk ei vasta nõuetele. Kas see on tulevik ka Eestis, kus tulevaste majade sisekliima hakkab sõltuma peagi jõustuvast liginullenergia nõudest?