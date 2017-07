Lihatööstuse omanik Urmas Laht pole juhi kohalt lahkuva Mart Luigega rahul

Eesti sealihakasvatajaid koondava Ühistu Eesti Lihatööstus nõukogu esimehe Urmas Lahe sõnul ei ole omanikud lihatööstusest lahkuva juhataja Mart Luige tehtuga rahul.

„Olukord on selline, kus me peame juhi välja vahetama,“ ütles Laht. „Ettevõtte ootused, mis talle pandi, ei ole täitunud ja majandustulemid on väga nõrgad, et mitte öelda olematud ja meil tuli ta lihtsalt välja vahetada.“

Luik aga selgitas, et tal tekkis nõukogu esimehega järjest suurem arvamuste lahknevus edasise arengu suhtes. „Selle pinnal tundus, et ma lähen tegelen muude asjadega,“ ütles Luik. „Otsustasin sealt ise ära tulla.“

Ühistu Eesti Lihatööstus lõid Urmas Lahe eestvedamisel eelmisel suvel kümme seafarmerit, et osta ära hiljuti suletud Vastse-Kuuste lihatööstus. Ühistu taasavas lihatööstuse selle aasta aprillis.

Meedia- ja meelelahutusäri taustaga Mart Luik hakkas ettevõtet juhtima möödunud aasta oktoobris. Paari nädala eest esitas Luik aga avalduse juhi kohalt lahkumiseks ning asus valimisliidu „Tegus Tallinn“ linnapeakandidaadiks.

„Omanike ootus oli natuke liiga optimistlik, ütleme nii. Ettevõtte käivitusfaas on tööstuses oluliselt ressursimahukam,“ vastas Luik nõukogu esimehe kriitikale. Nii omanikud kui juhtkond ootasid tema sõnul, et müügipoolel saadaks asjad kiiremini käima, kui tegelikult saadi.

Foto: Andres Putting

Luik pidas plaanitust aeglasema arengu üheks põhjuseks selleaastast tooraine hinna kasvamist.

„Tooraine hind moodustab lõviosa tulubaasist. Sellega ei olnud plaanides arvestatud,“ sõnas Luik.

Urmas Lahe sõnul polnud süsteemsust ning tehti ülemääraseid kulutusi, mida tegelikult poleks vaja olnud teha. Ta teatas, et kuu aja pärast saab anda selgemat informatsiooni. „Revidendid analüüsivad praegu, kas majanduslikult on õigesti toimitud,“ viitas Laht.

„Mulle tundub, et tal äritegemisest suurt aimu tegelikult ei ole,“ ei hoidnud Laht kohalt lahkuva juhataja kohta kriitikat tagasi. „Või ei ole ta harjunud sellega, et ettevõttes peab väga tõsiselt ka raha lugema.“ Mart Luik nentis, et nad olid üksteise suhtes viimasel ajal üpriski kriitilised.

„Tootmise käima panemine on keeruline protsess, aga mina hoian Eesti Lihatööstusele pöialt. Ta on nüüd turule tulnud selleks, et jääda,“ sõnas Mart Luik.