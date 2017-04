Lihula gümnaasium jättis haiguspuhangu tõttu koolipäeva ära

Nädalavahetusel toimunud Eesti õpilasesinduste liidu üldkoosolekul, kuhu oli üle Eesti kokku tulnud pea 200 osalejat, haigestusid paljud noored nakkuspuhangusse, mida iseloomustavad soolenakkuse sümptomid.

Nakkuspuhangu täpsete põhjuste selgitamiseks käis kohapeal Terviseamet, kes avaldas lootust, et homme, kui analüüside tulemused selgunud, saab juhtunu kohta rohkem infot jagada, vahendab Lihula gümnaasiumi koduleht.

Esmaspäeval ära jääva koolipäeva kohta ütles koolidirektor Janar Sõber, et teavet jagati õpilastele klassijuhatajate kaudu ning edasist infot antakse e-kooli vahendusel.

Nädalavahetusel haigestus Lihula gümnaasiumis viirusse vähemalt 40 last. Sümptomid — oksendamine ja halb enesetunne — viitasid kõhuviirusele. Vähemalt neli last viidi haiglasse.

“Lapsed oksendavad ja tunnevad end halvasti. Mürgistuse on saanud esimese korruse õpilased, kes on toimetatud haiglasse. Teisel korrusel viibivad lapsed kannavad maske, et end võimaliku haigusetekitaja eest kaitsta,” kirjeldas lugeja Delfile Lihula gümnaasiumis toimunut.