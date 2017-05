Liigirikkaim linnutorn oli tänavu Haapsalus

Laupäeval 13. mail toimus tornide linnuvaatluspäev, mil linnuvaatlejad selgitasid välja linnurikkaima vaatlustorni. 20 linnutorni konkurentsis võitis tänavu Haapsalu linnutorn, kus kohati 79 linnuliiki. Ühtekokku kuuldi-nähti 159 liiki linde.

Seitsmendat korda toimunud tornide linnuvaatluspäev jääb meelde heade vaatlusoludega. Ilm oli päikeseline ja hea nähtavusega, nõrk tuul soodustas lindude rännet ja hõlbustas linnuhäälte kuulmist. Seepärast pakkus merelinnale Haapsalule tugevat konkurentsi ka sisemaal Lämmijärve kaldal asuv Lüübnitsa vaatlustorn, kus kohati 77 liiki. Kolmandale kohale jäi Vihasoo torn Lahemaal 70 linnuliigiga.

Suurematest haruldustest kohati Tellingumäe tornis puna-harksaba ning Aardlas ja Sakas punakael-laglet.

Ässliike ehk neid, keda kohati vaid ühes tornis, oli koguni 33. Nende seast võib leida nii äsja rändelt saabunud linde (karmiinleevike, väike-kärbsenäpp, lõopistrik) kui ka koduvarblase, keda kohati vaid Haapsalus. Põhjus on selles, et Haapsalu linnutorn asub ainsana üdini linnalises keskkonnas, samas kui teised tornid on ümbritsetud loodusmaastikega.