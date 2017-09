LIIGUTAV PALVE: Aidake vigastatud kährikut

Facebooki kasutaja Madis Sinimets kirjeldab, kuidas ta leidis teelt vigastatud kähriku ning palub looma raviks abi.

Sõitsin eile Tartu poole. Paidesse viiva viadukti alt läbi sõitnud, märkasin mõnisada meetrit edasi, kahte sõidusuunda eraldaval muruosal istuvat kujukest. pea norus. Pidurdasin, tagurdasin tagasi. Väljusin autost ja ületades tee, seisingi viga saanud kährikukese kõrval. Värisev loomake võttis lamava asendi ja vaatas mind oma üliarmsate pruunide nööbisilmadega. Tõin talle anumaga vett juua. Loomade varjupaika Paides enam ei ole. Sain 110 kaudu kohale kutsutud päästjad, kuna vigase süsteemi tõttu Eestis ei kutsutud kohale loomapäästjaid- vaid just 4 liikmeline päästekomando suure tuletõrjeautoga! Mehed olid lahked, tassisid loomakese teki sees ohutumasse kohta. Lähedal asunud põllu murulapile kus suur Sämmi Grilli ja Viking Vindowsi reklaamiv ekraan postide otsas. Lubati loomakaitsjatele teatada. Usun, et teatatigi. Kontaktisik elavat ise Paides...

Käisin Tartus ära. Tagasiteel näris mind kahtlus. Kas ikka loomalaps sai abi? Väljas paduvihm. Sain teele jääva kaupluse lahketelt müüjatel suure pappkasti. Peatusin tuttavas kohas. Läbisin porise põlluosa. Reklaamtulba all rohu seest tõusis imearmsa kährikukese märg pea. Siin ma murdusin. Ta oli siiski hätta jäetud - nälga ja teiste loomade rünnakuid taluma. Märgade silmadega sain pisikese kasti aidatud ja autosse tassitud. Eesti Loomakaitse Liit võttis õnneks lõpuks mu kõne vastu. Nemad organiseerisidki loomakesele vastuvõtu ja poole rahastusest Mustamäe tee 44 loomakliinikus. Pisike oli nii vettinud, et oli sõidu jooksul läbi pappkasti põhja "sulanud". Viisin armsakese tekki mähituna sinna. Lõppes see päev loomale parimal viisil. Ta võeti vastu ja otsustati ravida. Tal ei ole kärntõve ega sisemisi vigastusi. Katki on 2 käppa. Ravi saab olema pikk. Tervena lastakse ta tagasi loodusesse, ta on selle aastane kutsikas. Inimene on ta Eesti metsadesse toonud, siin on nende kodu ja inimene ajas ta ka alla. Kurja saatuse käiku saame meie Teiega muuta. Annetame kutsika raviks!

Sain hr. Valnerilt teada, et kahjuks annetavad inimesed lahkesti vaid kasside-koerte elude ja tervise heaks. Kahjuks aga mitte metsaloomade aitamiseks??!! Annetusi tuleb harva ja vähe.

Muudame selle suhtumise!

Annetusi saab teha Eestimaa Loomakaitse Liidu lehel, samuti Eesti Loomakaitse Seltsi lehel. Samuti Eesti Metsloomakaitseühingule.

Aitame neid kes ise end aidata ei saa!

Süsteem ja kiire suhtlemine erinevate organisatsioonide vahel tuleb käima saada. IT ajastu ikkagi. Ametnikke palju, kasu vähe. Ka seda tuleb muuta, et oma haldusalas tegutsevad inimesed oleksid pädevad- mitte kohatäitjatest muidusööjad- tühikargajad.

Tänan kährikulast mu hinge puudutamast. Sügavalt puudutamast.

Hoolime ja aitame. Meie loodus on osa meistendist ja vastupidi.

Eestimaa Loomakaitse Liit. Annetustelefonid: 9000 777 (5.-) ja 9000 888 (10.-)

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

selgitusse: kähriku raviks