LIIGUTAV VIDEO | Eesti juurtega noormees laulis Stockholmis ülivõimsalt Tõnis Mägi "Koitu"

Veebruari algul kõlas Stockholmis EV100 pidustuste Estival avaüritusel Rootsi Kuningliku Muusikakõrgkooli Kungasaleni ehk Kuninga-nimelises kontserdisaalis väga mehises esituses Tõnis Mägi “Koit”.

Kes on see noormees, kes eestlastele nii armsa muusikateose koos kooriga sedavõrd võimsalt ette kandis? 19aastase noore mehe nimi Oskar Särlefalk ja muusika on talle juba geenidega kaasa antud.

Oskari ema Piia Paljak Särlefalk laulab vokaalansamblis SweedEst Song ning on tööpäeviti Stockholmi Eesti kooli juhataja. Piia vanaisa oli selle kooli asutajate hulgas ja Oskargi on seal õppinud.

Ka Oskari isa Stellan Särlefalk seisab muusikale vägagi lähedal — ta töötab helitehnikuna ning on omal ajal olnud maailmakuulsa Briti laulja ja muusiku Peter Gabrieli helimees.

Isa Stellan oligi see, kes laadis Vimeosse üles sotsiaalmeedias kulutulena leviva video, kus Oskar esitab Tõnis Mägi “Koitu” Raul Talmari juhatusel koos K.O.O.R-i, Göteborgi Eesti Segakoori, Stockholmi Eesti Segakoori, Toomas Tuulse ja Kammerorkestriga.

Stockholmis ilmuv Eesti Päevaleht uuris Oskarilt, millised on tema muusikalised ambitsioonid.

Kaua oled muusikaga tegelenud?

Alustasin muusikaõpingutega viis aastat tagasi 9. klassis. Esialgu õppisin kitarri, hiljem tegime mõnede klassi poistega bändi, et kooli jõulupeol esineda. Kuna olin koolikooris laulnud, sai minust bändi laulja.

Gümnaasiumi valides olin teinud juba otsuse laulu kasuks ja hakkasin Södra Latinis klassikalist laulu õppima. Sellest ajast peale on mu huvi muusika ja laulmise vastu pidevalt kasvanud.

Kes on olnud sinu õpetajad ja eeskujud?

Mu lauluõpetajateks on ooperilaulja Susann Vegh ja Södra Latinis Ove Petterson, kes laulab ka Eric Ericssoni Kammerkooris bassi. Kooli koori dirigent Janne Risberg on olnud mulle suureks eeskujuks. Tema usk minusse kui lauljasse andis mulle julgust, et häält arendada

ja edasi püüda.

Kuulsatest lauljatest on mu eeskujudeks Luciano Pavarotti ja Jussi Björling.

Räägi lähemalt oma tegemistest, mis on sulle olulised?

Laulmise kõrval olen väga huvitatud ka jõutrennist. Inimkeha suutlikkus “võimatute” ülesannetega hakkama saada tekitab minus tohutu suurt respekti. Treening on mulle õpetanud, et kui tõesti tahan millegagi hakkama saada, siis ma seda ka saan.

Jõutrennidega alustasin gümnaasiumi minnes. Püstitasin endale kolm eesmärki: esiteks — maast rebida 400 kg, teiseks — tõsta 350 kg ja kolmandaks — pingilt suruda 250 kg.

Need raskused kokku on 1000 kg ehk üks tonn! Väga vähesed inimesed on kunagi terve tonni tõstnud, mina tahaksin olla üks nendest. Praeguseks olen kokku tõstnud 575 kilo! Olen

hetkel üks Rootsi tugevamatest noortest, see teeb mulle suurt rõõmu, sest olen selle nimel väga palju tööd teinud. Mu moto on “Kui oled tugev, pead olema ka lahke”.

Muusikaliselt on siiani minu suurimaks elamuseks olnud esinemine koos orkestriga Svenska Lyxorkestern nende kontserdil. Kui nägin neid professionaalseid muusikuid esinemas lihtsuse ja elegantsiga, liigutas nende muusika mind hingepõhjani ja teadsin, et just sellisele tasemele tahan ükskord jõuda!