Lindora laada esimene kaupleja võttis elavasse järjekorda kümme päeva enne laata

Laupäeval toimub Lindoras traditsiooniline simunapäeva laat. Parimad kohad on reede lõunaks hõivanud 140 kauplejat, kellest esimene parkis ihaldatud kohale juba möödunud nädala neljapäeval.

„Esimene tulija pani koha kinni ning vahepeal keegi asendas teda,” teatab Lindora laada korraldaja Ivar Traagel. Mõni tulija jätab auto paika ja läheb ise koju tagasi, aga üldiselt lepivad kohanaabrid kokku, et paari auto peale keegi ikka valves oleks.

Kauplejate tunglemine toimub seetõttu, et laadale etteregistreerimist pole ning letikohti ei pruugi kõigile jaguda. Muidugi ka sellepärast, et laat on aastatega nii legendaarseks saanud. „Paigutamine ei ole mitte kerge,” lausub Traagel. „Kahel viimasel aastal on reede õhtuks kõik ruum otsas. Püüame koha leida, aga suured bussid on tulnud küll tagasi saata.”

Kuna Lindora laata peetakse alati 28. oktoobril ehk simunapäeval, siis satub see enamasti argipäevadele. Nädalavahetusel peeti laata viimati viis aastat tagasi.

„Vihm või lumi rahvast ega kauplejaid ei sega. Tõsi, kui ilm on kehv, siis rahvas liigub rutemini,” selgitab korraldaja lume- ja vihmanüansse. „Kui ilm on ilus, siis on inimene kauem, otsib, sorteerib, kuulab muusikuid ja vaatab loomi.”

Kuna enamik müügimehi on kohal täna õhtuks, hakatakse kohe ka vaikselt kauplema. Esimestel laupäeva hommikutundidel on äritegevus juba päris vilgas ja kestab arvatavasti terve päeva, kuigi kindel lõpuaeg sõltub müügimeeste sisetundest.

80ndate keskpaiku tekkis kartus, et põline laadatraditsioon hakkab välja surema, kuid 90ndatel sai laat jällegi uue hoo sisse. Foto: Andrey Yavnashan