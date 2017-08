Linnalehmad avavad Kuressaare merele

Kuressaares on taas üle 40 linnalehma ja nende ülesandeks on päästa kümneid hektareid Kuressaare rannaäärt kinnikasvamisest.

"Kuressaares vohab mitmes kohas roostik ja kuigi Kuressaare on mereäärne linn, siis seda merd näha ei ole, sest roostik on ees," rääkis ERR raadiouudistele linna keskkonnaspetsialist Katrin Koppel. "Sealt see mõte tuli, et tasapisi hakata neid alasid taastama."

Kuressaarel on üle kümne kilomeetri rannajoont ja võimalik karjatatava ala suurus on umbes 300 hektarit. Praegu on karjatamisel sellest umbes neljandik.





Praegused karjatamise rendilepingud on tehtud viieks aastaks ja siis vaadatakse veiste töötulemused üle.