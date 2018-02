LIPUHULLUS | Andke mulle vardasse pandud lipp. Ei, parem juba kolm!

Eesti lippu saadab vabariigi sajanda sünnipäeva eel enneolematu müügiedu. Sinimustvalged lähevad otse vabrikust masinanõelte ja triikraudade alt ehk siis mitte enam soojalt, vaid lausa kuumalt käsi pikal ootavate ostjate kätte.

„Müügisaal on meil viimastel nädalatel pidevalt nii rahvast täis, et tunne on nagu hommikusel tipptunnil ühistranspordis,“ naerab telefoni Lipuvabrik OÜ tegevjuht Karina Tõeleid.

Ka Maaleht sai lipuvabriku juhiga jutule alles teisel katsel ning sedagi varasel hommikutunnil, kui vabriku uksed veel suletud. Hiljem käib töö juba sellise hooga, et pikema telefonikõne tegemine pole lihtsalt võimalik.

„Lipuhullus pole küll ilus öelda, aga nii see on,“ sõnab Tõeleid ning lisab, et jah, vabariigi aastapäeva eel on töötempo ettevõttes alati tavapärasest kiirem, kuid midagi sellist nagu praegu, pole nad varem kogenud.

Kõige ostetumaks tooteks on „Heiska kohe!“ ehk siis vardasse kinnitatud lipp, mille saab ilma mingi vaevata otsekohe fassaadil olevasse lipuvardasse lehvima torgata. Ja neid ostetakse tihti ka kahe-kolmekaupa, naabrimehele ka.

Kuigi rahva mõtted on praegu poodi lippu ostma tõtates 24. veebruaris, soovitab Karina Tõeleid mõelda päevakese kaugemale ning osta koos lipuga ka mastivimpel.

Lipuheiskamise peaproov tuleks täna-homme ära teha ning vaadata, kas nöör ja muu vajalik atribuutika toimivad nii nagu vaja.

„Tihti märgatakse, et talvised tormid on mastivimpli puruks rebinud, alles siis, kui see lipu ülestõmbamiseks alla võetakse. Laupäeval keset suurt sünnipäeva on aga hilja poodi uut vimplit hankima minna,“ ütleb Tõeleid ning viitab, et riigikantseleiga koostöös on neil valminud väga kaunid EV100 sümboolikaga mastivimplid.

Et toetada vabariigi sajanda sünnipäeva eel Eestimaiseid liputootjaid, soovitab Lipuvabrik OÜ juht enne ostu sooritamist silmanurgast ka pakendil olevale etiketile pilgu peale visata – kas lipp või mastivimpel, mida soetada kavatsete, on toodetud Eestis või sisse toodud.

Oleks ju kurb, kui laupäeva hommikul sinimustvalge katkenud nööri pärast vardasse tõmbamata jääks.

Arvestades, kui suures koguses viimaste päevade jooksul trikoloore on ostetud ja veel ostetakse, on Karina Tõeleid kindel, et 24. veebruaril peaks Eestimaa väga kenasti lipuehtes olema.