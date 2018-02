Lipumärgi vastu võitlev talunik saab Euroopast abi

“Väga paljud tarbijad arvavad, et ostes lipumärgiga tooteid, toetavad nad Eesti põllumehi,” selgitas Kaupo Kutsar. “Tegelikult on osa lipumärki kandvatest vorstidest tehtud odavast importlihast ja põllumeestel ei ole seetõttu võimalik oma loomi Eestis müüa.”

Tema hinnangul on ka märgi juures olev kiri “Toodetud Eestis” eksitav, pannes arvama, et tooraine on toodetud Eestis. Selle asemel peaks olema kirjas, et toode on valmistatud Eestis.

Kutsar tellis oma raha eest Eesti Uuringukeskusest uuringu, millest selgus, et ligi 4/5 Eesti elanikest pidas tooraine kodumaist päritolu lipumärgi kasutamise juures oluliseks.